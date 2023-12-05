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5 декабря, источник: АиФ Пермь

10 жителей Пермского края умерли от COVID-19 за неделю

За те же семь дней в регионе зафиксировали 2969 случаев заражения коронавирусом.

Минзрав сообщил perm.aif.ru, что за минувшую неделю — с 27 ноября по 3 декабря — от COVID-19 умерли десять жителей Пермского края.

«За те же семь дней в регионе зафиксировали 2969 случаев заражения коронавирусом. В том числе заболели 478 детей в возрасте до 14 лет и 889 человек старше 60», — рассказали perm.aif.ru в Минздраве Пермского края.

По данным Роспотребнадзора, в Прикамье распространён штамм «омикрон».

UPD: первоначально в минздраве сообщили о восьми умерших от коронавируса за неделю в Прикамье. По уточнённым данным, их 10.

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