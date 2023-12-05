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15:15 (мск), источник: РБК

Омбудсмена Татьяну Москалькову госпитализировали

Татьяна Москалькова сообщила, что ей предстоит небольшая операция, в ближайшее время омбудсмен рассчитывает выписаться из больницы.

Источник: РИА "Новости"

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова находится в больнице, ей предстоит операция, сообщила она «Московскому комсомольцу».

«Лежу в больнице, под капельницей. Надеюсь в ближайшее время вернуться в строй», — сказала омбудсмен.

Летом 2021 года Москалькову госпитализировали с коронавирусом.

Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека с апреля 2016 года. На этой должности она сменила Эллу Памфилову, которая возглавила Центризбирком. В апреле 2021-го Госдума переназначила омбудсмена на новый пятилетний срок.

С 2007 по 2016 год Москалькова была депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия», входила в президиум Центрального совета партии. В нижней палате она занимала должность зампредседателя комитета по делам СНГ. Впервые в Госдуму Москалькова баллотировалась в 1999 году, ранее работала в МВД, где дослужилась до звания генерал-майора и занимала руководящие должности в правовом управлении.

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