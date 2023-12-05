5 декабря, источник: Om1.ru
В Омской крепости подняли гигантский триколор
Его размеры — 6,6 на 10 метров, а вес составляет 7 килограммов.
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В Омской крепости установили флагшток. Об этом мэр Сергей Шелест написал в своём телеграм-канале.
«Триколор размером 6,6 на 10 метров выглядит довольно внушительно — сегодня он впервые поднялся в небо над городом в ходе технических испытаний», — сообщил глава города.
Высота флагштока — 30 метров. По словам мэра, флаг изготовлен из специального износостойкого материала и весит всего семь килограммов.