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5 декабря, источник: Om1.ru

В Омской крепости подняли гигантский триколор

Его размеры — 6,6 на 10 метров, а вес составляет 7 килограммов.

Источник: пресс-служба мэрии Омска

В Омской крепости установили флагшток. Об этом мэр Сергей Шелест написал в своём телеграм-канале.

«Триколор размером 6,6 на 10 метров выглядит довольно внушительно — сегодня он впервые поднялся в небо над городом в ходе технических испытаний», — сообщил глава города.

Высота флагштока — 30 метров. По словам мэра, флаг изготовлен из специального износостойкого материала и весит всего семь килограммов.

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