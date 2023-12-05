Работа системы отопления в Москве скорректирована из-за похолодания

Он напомнил, что, по прогнозам синоптиков, на этой неделе температура воздуха в ночные часы может понижаться до минус 18−20 градусов. По словам Бирюкова, на данный момент температура теплоносителя в магистральных сетях полностью соответствует погодным условиям.
Заммэра объяснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. Задания на изменение выдаются заранее, на основании краткосрочного прогноза погоды.
В Москве и Московской области начались аномальные холода. 5 декабря температура в Московской области опускалась до минус 17 градусов, а в столице — до минус 10 градусов. Морозы будут продолжаться до 10—11 декабря.
Самый холодный день будет 10 декабря. До минус 22 — минус 23 градусов. Аномально холодная погода в Москве на 7 и более градусов ниже нормы будет держаться в течение четырех дней.
В столичном регионе с ночи 5 декабря до 23:00 8 декабря действует оранжевый уровень погодной опасности. Причиной тому — аномально холодная погода со средней температурой на 7−10 градусов ниже нормы. Аномальные температуры в Подмосковье могут достичь и 14 градусов ниже нормы.