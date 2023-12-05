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5 декабря, источник: CityTraffic.ru

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Самарской области из-за морозов

О понижении температуры воздуха жителей региона предупреждают синоптики и спасатели.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области со ссылкой на ФГБУ «Приволжское УГМС», в период с 7 по 13 декабря в Самарской области ожидается холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9−16 градусов. В связи с этим в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

В ГУ МЧС по региону рекомендуют жителям Самарской области сократить время пребывания на улице, внимательно следить за своим состоянием и не допускать переохлаждения.

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