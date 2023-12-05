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5 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Гастроэнтеролог сказала, что розмарин, красный перец и гвоздика вредные специи

Три популярные, но вредные для здоровья специи перечислила гастроэнтеролог.

Источник: Комсомольская правда

О самых вредных для здоровья специях врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала в своем телеграм-канале.

Так, гастроэнтеролог в числе самых вредных перечислила три популярные специи: розмарин, красный перец и гвоздику. Специалист пояснила, что опасные специи могут навредить почкам и органам пищеварения.

Например, розмарин запрещен для беременных женщин (как и многие приправы) из-за мочегонного эффекта, но еще он усиливает сокращение матки, плохо влияет на работу почек. Также он вреден для людей с повышенным давлением и язвой желудка.

А красный перец, вообще, запрещен при болезнях ЖКТ, гипертонии. Но еще он ускоряет выработку гормона голода грелина, что ведет к перееданию и ожирению.

И также приправа гвоздика опасна для людей с язвой и другими болезнями желудка, так как усиливает их проявление. Но еще у любителей гвоздики часто — сонливость и апатия.

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