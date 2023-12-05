5 декабря, источник: АиФ Ростов-на-Дону
Стало известно, где проложат трамвайные пути в Ростове
Администрация города уже выдала соответствующее разрешение.
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В донской столице первые два этапа реконструкции трамвайных путей завершат в 2027 году. Об этом сообщили в ТГ-канале «Ростовский трамвай». На первом этапе трамвайную линию планируют создать на участке от Левенцовки до площади 5-го Донского корпуса. Кроме того, капитально будут обновлены трамвайный пути на отрезке от площади Мичурина до Центрального рынка.
На втором этапе работы проведут на участке от Буденновского до станции Сельмаш.
Администрация города уже выдала соответствующее разрешение.
При этом первые рельсы будущей модернизированной системы трамвая уже проложили в микрорайоне Левенцовский. Они расположены на ул. Ткачёва и Жданова.