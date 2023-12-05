Какие омские школы закроются на капитальный ремонт первыми

Напомним, в общей сложности работы в 2024—2025 учебном году должны пройти в 16 образовательных организациях, однако пока необходимые юридические нюансы — передача зданий в безвозмездное пользование департаменту строительства — требуется двум из них: СОШ № 13 и СОШ № 68.
Напомним, образовательный процесс после выделения средств из вышестоящего бюджета прервется в омских школах № 11, 13, 18, 21, 56, 68, 71, 79, 91, 107, 118, 129, 133, 82, 14, а также 29-м лицее. Точные сроки закрытия каждой из них с переводом учеников в другие заведения пока не обозначаются.
В октябре 2023 года депутаты Омского горсовета согласовали установление льготы для школьников, которые в период капитального ремонта «родной» школы будут вынуждены добираться до новой на общественном транспорте. В таком случае из казны выделяются средства на две бесплатные поездки на каждый учебный день.