Когда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережные

Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Для восстановления инфраструктуры до начала курортного сезона к работам нужно приступить в январе 2024 года. Это касается набережных, берегоукрепительных сооружений. К сожалению, есть риск не успеть закончить крупные объекты, но приложим максимум усилий для этого», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Пострадавшие от шторма многоквартирные и частные дома, по словам Аксенова, приведут в порядок в кратчайшие сроки.
Полностью подсчитать размер нанесенного стихией ущерба планируется к 15 декабря, добавил глава республики.
Ранее Аксенов сообщил об увольнении начальников районных электрических сетей (РЭС) в нескольких регионах Крыма из-за длительного восстановления электроснабжения потребителей, нарушенного в результате шторма.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.
Стихия оставила без света порядка 500 тысяч человек. Полностью восстановить электроснабжение всех отключенных потребителей удалось только к 4 декабря.
По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений. Наиболее пострадали от шторма берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.