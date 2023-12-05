5 декабря, источник: Комсомольская правда
Депутаты Петербурга не поддержали идею запрета цирков с животными
Парламентарии считают, что документ еще требует доработок.
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Запрет цирков с животными нередко поднимается в информационной повестке. Зоозащитники и просто неравнодушные люди считают, что звери там страдают. В связи с этим депутаты Госдумы выступили с законопроектом о запрете использования животных в цирковой индустрии. Однако комиссия Заксобрания Петербурга по экологии и природопользованию отклонила эту инициативу. Там решили, что документ может привести к новым проблемам, поэтому требует доработок. Об этом пишет «Петербургский дневник».
Авторы инициативы в пояснительной записке указали, что при подготовке к цирковым представлениям с зверями могут обращаться жестоко. Кроме того, из-за условий содержания они могут страдать физически и психологически. Но начальник Управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев заявил, что это не соответствует действительности.
— Мы тщательно контролируем работу цирков в Петербурге, и я вам ответственно заявляю, что там ни о каком жестоком обращении с животными нет и речи, — заверил он.
Похожую позицию высказали защитники животных, представители цирковой индустрии и сами депутаты. В частности говорилось, что цирковые звери живут дольше, чем на вольные. Также поднялся вопрос, что делать с животными, которые уже работают в цирке. И так как документ еще достаточно сырой, то его решили отклонить.