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5 декабря, источник: Piter.tv

Ордена Мужества вручили родственникам погибших петербургских строителей

В новых регионах петербуржцы активно участвовали в строительстве и восстановлении жизненно важных объектов.

Источник: piter.tv

В Петербурге вручили Ордена Мужества родственникам строителей, погибших на территории новых регионов. Церемония состоялась сегодня, 5 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу с семьями погибших участников восстановления и строительства инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации. Градоначальник отметил, что строители выполнили свой долг до конца.

В новых регионах петербуржцы активно участвовали в строительстве и восстановлении жизненно важных объектов, а также занимались разминированием территорий.

Мы никогда не забудем подвиги героев. Вечная память и слава.

Александр Бельский
глава ЗакСа Петербурга.

Беглов напомнил, что в 2024 году вся страна отмечает 80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады. В 1940-е строители совершили настоящий подвиг, всего за три недели построив железную дорогу, которая обеспечивала Ленинград продовольствием.

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