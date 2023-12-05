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5 декабря, источник: Ведомости.Город

В Москве появилось 10 новых маршрутов городского транспорта

10 новых маршрутов городского транспорта открылись в Москве осенью этого года. За это время были проведены работы и по модернизации 140 действующих маршрутов, где появилось более 80 новых остановок и установлено около 300 современных остановочных павильонов. Также было запущено 12 новых выделенных полос. Обо всем этом в своем Telegram-канале рассказал 5 декабря мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

Новые маршруты охватывают 30 городских районов и повышают транспортную доступность для горожан. Например, благодаря маршруту № 147 жители одного из ЖК в Московском теперь могут добираться на общественном транспорте до станции метро «Филатов Луг». А маршрут № 577к связал поселение Сосенское со станцией метро «Ольховая».

Мэр Москвы подчеркнул, что сеть городских маршрутов в столице постоянно развивается. Общественный транспорт становится все более доступным, так как он подъезжает ближе к станциям метро, поликлиникам, школам и другим социальным объектам.

Ранее Сергей Собянин рассказал о новом стандарте городских вокзалов. Они должны быть оборудованы лифтами, эскалаторами, а также тепловыми переходами и навесами, чтобы пассажиры имели возможность быстро и комфортно пересесть на другие городские виды транспорта, даже в непогоду. Сегодня на МЦК и МЦД работают почти 80 вокзалов с современной инфраструктурой, в том числе предназначенной для маломобильных пассажиров. Столичный мэр пообещал, что таких вокзалов будет становиться все больше, а правила нового стандарта распространяются на большинство станций наземного метро.

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