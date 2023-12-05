В Москве появилось 10 новых маршрутов городского транспорта

Новые маршруты охватывают 30 городских районов и повышают транспортную доступность для горожан. Например, благодаря маршруту № 147 жители одного из ЖК в Московском теперь могут добираться на общественном транспорте до станции метро «Филатов Луг». А маршрут № 577к связал поселение Сосенское со станцией метро «Ольховая».
Мэр Москвы подчеркнул, что сеть городских маршрутов в столице постоянно развивается. Общественный транспорт становится все более доступным, так как он подъезжает ближе к станциям метро, поликлиникам, школам и другим социальным объектам.
Ранее Сергей Собянин рассказал о новом стандарте городских вокзалов. Они должны быть оборудованы лифтами, эскалаторами, а также тепловыми переходами и навесами, чтобы пассажиры имели возможность быстро и комфортно пересесть на другие городские виды транспорта, даже в непогоду. Сегодня на МЦК и МЦД работают почти 80 вокзалов с современной инфраструктурой, в том числе предназначенной для маломобильных пассажиров. Столичный мэр пообещал, что таких вокзалов будет становиться все больше, а правила нового стандарта распространяются на большинство станций наземного метро.