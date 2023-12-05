5 декабря, источник: Комсомольская правда
Финны посчитали беженцев, пришедших с территории России
633 человека попали под уголовное дело о незаконном пересечении финской границы.
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Финские власти назвали число беженцев из Африки и Сирии, которые пробились через заснеженную границу со стороны России. По сообщениям местных СМИ, за последние несколько недель убежища в Суоми попросили 633 человека. При этом все они стали фигурантами уголовного расследования. Пока что эти люди считаются нарушителями правил въезда. Но это особенность процедуры. По закону, если человек попросил о международной защите, судить его нельзя. Мигрантам нужно будет дождаться конца расследования, а дальше они превратятся в беженцев.
Spb.kp.ru уже рассказывала о драме, которая разыгралась на границе России и Финляндии. Через пункты пропуска, не взирая на мороз и снег, пытались прорваться граждане южных республик. В Финляндии назвали ситуацию миграционным кризисом и последовательно закрыли все КПП на границе с РФ. Начали с южных, расположенных возле Выборга. Закончили самыми северными в Мурманской области. Администрации последней даже пришлось развернуть пункт обогрева, чтобы беженцы не замерзли насмерть. При этом Суоми закрылась не только от нелегалов, но и от собственных граждан, которые имеют связи с Россией. После введения санкций через границу перемещались исключительно люди с паспортами Финляндии.
Границу планируют снова открыть 13 декабря. Как рассказал spb.kp.ru живущий в Финляндии россиянин Александр, все русскоязычное сообщество страны ждет этого события.
— Люди ждут, чтобы открыли страну. Это дикость какая-то закрываться и изолироваться, если нет глобальной угрозы. Тем более, что финны тоже хотят ездить в Россию, — говорит он.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Закрыться может Эстония.
Тренд на закрытие границ дошел и до Эстонии. Здесь африканских беженцев нет, но это не мешает властям прибалтийской республики обсуждать закрытие границ с помощью аргумента: «Хотите, как в Финляндии?». Никакую конкретику эстонские власти не озвучивают. Лишь предупреждают, что если будет команда, то закроют погранпереходы с Ленинградской и Псковской областями в течение часа. Эти разговоры добавляют стресса людям, которые перемещаются через границу. Они вынуждены тщательно высчитывать наличность, чтобы не превысить лимиты, которые можно ввести в страну, а так же вывести. Если у гражданина окажутся лишние деньги, их предложат сдать на хранение пограничникам или куда-нибудь деть, например, выбросить.