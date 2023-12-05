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5 декабря, источник: Комсомольская правда

Финны посчитали беженцев, пришедших с территории России

633 человека попали под уголовное дело о незаконном пересечении финской границы.

Источник: Комсомольская правда

Финские власти назвали число беженцев из Африки и Сирии, которые пробились через заснеженную границу со стороны России. По сообщениям местных СМИ, за последние несколько недель убежища в Суоми попросили 633 человека. При этом все они стали фигурантами уголовного расследования. Пока что эти люди считаются нарушителями правил въезда. Но это особенность процедуры. По закону, если человек попросил о международной защите, судить его нельзя. Мигрантам нужно будет дождаться конца расследования, а дальше они превратятся в беженцев.

Spb.kp.ru уже рассказывала о драме, которая разыгралась на границе России и Финляндии. Через пункты пропуска, не взирая на мороз и снег, пытались прорваться граждане южных республик. В Финляндии назвали ситуацию миграционным кризисом и последовательно закрыли все КПП на границе с РФ. Начали с южных, расположенных возле Выборга. Закончили самыми северными в Мурманской области. Администрации последней даже пришлось развернуть пункт обогрева, чтобы беженцы не замерзли насмерть. При этом Суоми закрылась не только от нелегалов, но и от собственных граждан, которые имеют связи с Россией. После введения санкций через границу перемещались исключительно люди с паспортами Финляндии.

Теперь в Финляндии новый страх — что мигранты приедут на товарных поездах, которые все еще приходят из России. Уже несколько дней пограничники особенно дотошно проверяют составы. Но похвастаться пока нечем. Никто из беженцев еще не догадался пересечь границу в стиле крокодила Гены, верхом на голубом вагоне.

Границу планируют снова открыть 13 декабря. Как рассказал spb.kp.ru живущий в Финляндии россиянин Александр, все русскоязычное сообщество страны ждет этого события.

— Люди ждут, чтобы открыли страну. Это дикость какая-то закрываться и изолироваться, если нет глобальной угрозы. Тем более, что финны тоже хотят ездить в Россию, — говорит он.

А В ЭТО ВРЕМЯ.

Закрыться может Эстония.

Тренд на закрытие границ дошел и до Эстонии. Здесь африканских беженцев нет, но это не мешает властям прибалтийской республики обсуждать закрытие границ с помощью аргумента: «Хотите, как в Финляндии?». Никакую конкретику эстонские власти не озвучивают. Лишь предупреждают, что если будет команда, то закроют погранпереходы с Ленинградской и Псковской областями в течение часа. Эти разговоры добавляют стресса людям, которые перемещаются через границу. Они вынуждены тщательно высчитывать наличность, чтобы не превысить лимиты, которые можно ввести в страну, а так же вывести. Если у гражданина окажутся лишние деньги, их предложат сдать на хранение пограничникам или куда-нибудь деть, например, выбросить.

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