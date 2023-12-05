5 декабря, источник: Комсомольская правда
В Самаре после тяжелой болезни умер хирург больницы № 7 Александр Лукъянчиков
Медик, посвятивший более 50 лет спасению людей, скончался на 73-м году жизни.
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В Самаре умер врач-хирург городской больницы № 7 Александр Лукъянчиков. Мужчина ушел из жизни на 73-м году после продолжительной тяжелой болезни. Об этом сообщило министерство здравоохранения Самарской области.
— Коллектив министерства здравоохранения, медицинское сообщество региона выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Николаевича в связи с тяжелой утратой, — поделились в Минздраве региона.
Более полувека мужчина отдал служению в области медицины. Его трудовая деятельность началась в далеком 1973 году в хирургическом отделении районной больницы № 21, которая впоследствии стала Самарской городской больницей № 7. Александр Лукъянчиков прошел путь от врача-интерна до главы хирургического отделения, которое возглавил в 1986 году. Он проработал в этой должности более 34 лет.
Церемония прощания пройдет в среду, 6 декабря, с 11:00 до 12:00 в Доме Культуры «Чайка» по адресу поселок Управленческий, улица С. Лазо, 21.
Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Александра Лукъянчикова.