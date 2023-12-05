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5 декабря, источник: НИА Самара

В ночь на 6 декабря в Самаре начнутся ремонтные работы на Московском шоссе от ул. Потапова до дома № 74

Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты движения.

В ночь на 6 декабря специалисты «РКС-Самара» начнут ремонтные работы на Московском шоссе: необходимо устранить технологический отказ на водоводе диаметром 900 мм. Для этого будет частично закрыто движение на трёх полосах по направлению в центр города от ул. Потапова до 74 дома по Московскому шоссе. Движение машин и общественного транспорта будет организовано по реверсивной схеме.

Для работ необходимо будет отключить холодное водоснабжение в прилегающих домах. Список зданий, попадающих под ограничение ресурса, уточняется. Жителям частного сектора и МКД, расположенных неподалёку от места работ, рекомендуется сделать запас воды, при необходимости будет организован подвоз бойлером.

Работы начнутся в 22:00 5 декабря, сроки окончания пока не сообщаются — специалисты ресурсного предприятия приложат все усилия, чтобы завершить ремонт как можно скорее.

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