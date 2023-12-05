5 декабря, источник: MOS.Ru
Собянин рассказал о праздничных проектах этой зимы для жителей и гостей Москвы
Всех желающих приглашают принять участие в фестивале «Усадьбы Москвы. Зима» и проекте «Московское чаепитие».
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Москва готовится к новогодним каникулам. В связи с этим для жителей и гостей столицы организовано несколько праздничных проектов. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
«В их числе — фестиваль “Усадьбы Москвы. Зима”. С 22 декабря по 8 января на 15 исторических площадках гостей будут ждать представления, лекции, народные гулянья и многое другое. Всего больше 400 событий», — рассказал мэр Москвы.
Кроме того, проект «Московское чаепитие» познакомит горожан с традициями московской чайной культуры. На Тверской площади до 8 января будут проходить выступления артистов, мастер-классы, дегустации чая и угощений. Кроме того, здесь откроется новый туристический информационный центр Москвы, работники которого будут помогать гостям города составлять разные маршруты, в том числе и по новогодней столице.
Как еще можно интересно и с пользой провести время в Москве, подскажет туристический сервис Russpass. Все главные зимние проекты собраны в новом специальном разделе, который постоянно пополняется.