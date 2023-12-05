5 декабря, источник: Комсомольская правда
Ночные морозы до −12 градусов: на Волгоградскую область надвигается похолодание
В Волгоградской области ожидаются ночные морозы.
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В Волгоградской области устанавливается морозная погода. Уже сегодня жители региона утеплились в зимние пуховики — даже днем по региону стоит минусовая температура. А в ночь на 6 декабря синоптики волгоградского Гидрометцентра прогнозируют −12 градусов холода. О том, какой будет середина рабочей недели, сайту volgograd.kp.ru рассказали в ЦГМС.
— Без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, слабый, днем восточной четверти до 6−11 метров в секунду, — уточнили в Гидрометцентре.
Температура ночью −4…-9º по области и −5…-7º в Волгограде. Днем в регионе потеплеет лишь до −1…-6º, в городе-герое ожидается −1…-3º. Отметим, что к концу недели температура упадет еще ниже.