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5 декабря, источник: Комсомольская правда

Ночные морозы до −12 градусов: на Волгоградскую область надвигается похолодание

В Волгоградской области ожидаются ночные морозы.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области устанавливается морозная погода. Уже сегодня жители региона утеплились в зимние пуховики — даже днем по региону стоит минусовая температура. А в ночь на 6 декабря синоптики волгоградского Гидрометцентра прогнозируют −12 градусов холода. О том, какой будет середина рабочей недели, сайту volgograd.kp.ru рассказали в ЦГМС.

— Без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, слабый, днем восточной четверти до 6−11 метров в секунду, — уточнили в Гидрометцентре.

Температура ночью −4…-9º по области и −5…-7º в Волгограде. Днем в регионе потеплеет лишь до −1…-6º, в городе-герое ожидается −1…-3º. Отметим, что к концу недели температура упадет еще ниже.

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