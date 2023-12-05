5 декабря, источник: МК.RU Крым
Крымчане назвали неудачные новогодние подарки
Худшими новогодними подарками в Крыму считают предметы одежды.
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В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Крыма.
Так, 12% крымчан не понравились подаренные на Новый год носки, халаты, свитера, футболки, шапки и шарфы (особенно с новогодними принтами). 8% опрошенных считают неудачными подарками косметические и гигиенические средства.
Кроме того, жителям полуострова не нравятся статуэтки и магниты, а также сладости и кухонные принадлежности.
Неудачными крымчане считают также полотенца, канцелярию, спортинвентарь, постельное белье, цветы, паззлы, бижутерию и проч.