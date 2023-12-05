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5 декабря, источник: МК.RU Крым

Крымчане назвали неудачные новогодние подарки

Худшими новогодними подарками в Крыму считают предметы одежды.

Источник: Freepik

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Крыма.

Так, 12% крымчан не понравились подаренные на Новый год носки, халаты, свитера, футболки, шапки и шарфы (особенно с новогодними принтами). 8% опрошенных считают неудачными подарками косметические и гигиенические средства.

Кроме того, жителям полуострова не нравятся статуэтки и магниты, а также сладости и кухонные принадлежности.

Неудачными крымчане считают также полотенца, канцелярию, спортинвентарь, постельное белье, цветы, паззлы, бижутерию и проч.

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