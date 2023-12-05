5 декабря, источник: АиФ Нижний Новгород
Презентована программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
Развлечения будут на нескольких площадках.
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Программу новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде 5 декабря презентовал региональный министр туризма и промыслов Сергей Яковлев.
На Нижегородской ярмарке 15 декабря откроется новогодняя площадка, котораябудет работать до 15 января. Здесь будет каток, ледовый лабиринт, карусель, ярмарочный базар и теплый шатер. Главная тема праздника — произведения Александра Пушкина, поэтому на площадке будут работать аниматоры в образах пушкинских сказок, устроят тематические фотозоны. А на катке можно будет услышать цитаты из произведений поэта.
На площади Горького пройдет Горьковская ярмарка. А детей 23, 31 декабря и 2 января ждет анимационная программа с новогодними героями.
В Трехсвятском квартале с 23 по 30 декабря пройдет фестиваль «Праздник света и обыкновенных чудес» с мастер-классами, ярмаркой, аудиовизуальной выставкой «Соседи». А в Студеном квартале 25 декабря нижегородцы встретят католическое Рождество. В храме пройдет органный концерт, а в саду усадьбы Щелокова — выступление камерного хора при свечах и чаепитие из самовара.
Зимняя спортивно-развлекательная площадка «Спорт Порт» откроется 26 декабря и будет работать до 28 января. В этом году обещают увеличить площадь катка. В центре площадки будет установлена елка. Также будут установлены световые инсталляции и фотозоны, для взрослых и детей будут проводиться различные активности.
На улице Большой Покровской с 29 декабря по 8 января будет проходить программа с анимационными персонажами. На Театральной площади откроется фестиваль «Горьковская елка», пройдет премьера спектакля «Сказка Снегурочки: Новогоднее чудо в городе», в «Мастерской Снегурочки» будут проводить мастер-классы, также будет работать «Новогоднее радио Деда Мороза». Также будут работать фотозоны с сюжетами из русских сказок «Морозко» и «Двенадцать месяцев».
Также новогодние инсталляции и анимация ждут посетителей парка «Швейцария» Каток здесь уже работает. А 7 января 2024 года рождественские празднества пройдут в Арзамасе.