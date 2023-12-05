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5 декабря, источник: РИА Крым

Накрыл собой солдата: в Саках прощаются с героем СВО Матвеем Шапкиным

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости Крым. В Саках простились с гвардии лейтенантом Матвеем Шапкиным, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.

Источник: Telegram-канал Александра Овдиенко

«С глубокой скорбью воспринял известие о смерти после тяжелых ранений нашего земляка, лейтенанта Матвея Анатольевича Шапкина. Он был требовательным и заботливым командиром. В жизни каждого человека есть один миг — момент истины. Для Матвея этот миг был роковым, — в сложной боевой обстановке накрыл собой солдата. Чьего-то сына… Тяжелые раны, госпиталь, но увы. Жизнь распорядилась по-другому», — написал Овдиенко.

Матвей Анатольевич был выпускником школы-лицея им. Героя Советского Союза Степанова. Окончил военное училище. Выполняя приказ командования, не раздумывая, убыл выполнять боевые задачи в зону СВО.

«Склоняю голову перед таким характером командира, офицера. Всем сердцем соболезную родителям, родным, близким и друзьям», — написал глава городской администрации.

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