Накрыл собой солдата: в Саках прощаются с героем СВО Матвеем Шапкиным

«С глубокой скорбью воспринял известие о смерти после тяжелых ранений нашего земляка, лейтенанта Матвея Анатольевича Шапкина. Он был требовательным и заботливым командиром. В жизни каждого человека есть один миг — момент истины. Для Матвея этот миг был роковым, — в сложной боевой обстановке накрыл собой солдата. Чьего-то сына… Тяжелые раны, госпиталь, но увы. Жизнь распорядилась по-другому», — написал Овдиенко.
Матвей Анатольевич был выпускником школы-лицея им. Героя Советского Союза Степанова. Окончил военное училище. Выполняя приказ командования, не раздумывая, убыл выполнять боевые задачи в зону СВО.
«Склоняю голову перед таким характером командира, офицера. Всем сердцем соболезную родителям, родным, близким и друзьям», — написал глава городской администрации.