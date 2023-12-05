5 декабря, источник: МК - Нижний Новгород
Дизайн-код улицы Максима Горького утвердили в Нижнем Новгороде
Архитектурно-художественную концепция улицы Горького утвердили в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте мэрии.
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Теперь на улице Горького появится единый дизайн-код. Новые правила коснутся оформления информационных конструкций. В связи с этим будут введены ограничения на шрифт и цвет вывесок. При оформлении допускаются белый, черный, серый, желтый, оранжевый, бежевый, коричневый, красный, зелёный, сиреневый и синие оттенки.
Запрещается применять рукописные надписи, акцидентные, декоративные и каллиграфические шрифты, а также нельзя искажать буквы.