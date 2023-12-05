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5 декабря, источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Батайске на кладбище 37-летнего добровольца, погибшего в зоне СВО

В Батайске прошла церемония прощания с бойцом СВО, погибшем при исполнении долга.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ БАТАЙСКА

Игоря Сергейко похоронили 5 декабря на кладбище Красный Сад, сообщает «Батайское время».

Боец погиб в зоне СВО. Тело доставили на родину, чтобы предать земле. На похоронах были родственники и все, кто знал Игоря.

Вероятно, бойца представят к государственной награде.

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