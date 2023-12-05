5 декабря, источник: Комсомольская правда
В трех районах Волгограда отключат свет 6 декабря
Публикуем список адресов, где отключат электричество 6 декабря 2023 года в Волгограде.
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Из-за плановых работ энергетиков на электросетях в среду среди коммунальных страдальцев без света окажутся жители отдельных жилых массивов трех районов Волгограда — Краснооктябрьского, Советского и Красноармейского. Воспользоваться электроприборами нельзя будет с утр до вечера. Сайт volgograd.kp.ru публикует список адресов, где отключат электричество 6 декабря 2023 года в Волгограде.
В Краснооктябрьском районе в среду без электроснабжения с 9.00 до 17.00 оставят жителей домов по адресам: ул. Алехина, 43/1−56, ул. Громовой, 1−27, 2−20, ул. Кошевого, 1−29, 2−30, ул. Правды, 49, 32, ул. Связистов, 1−17, ул. Туманяна, 2, ул. Чесменская, 2−28.
В Советском районе 6.12.2023 электричество отключат с 9 до 17 часов на улицах: Адыгейская, 100, 102, 102а, 103, 106, 107, 108а, 111, Каральская, 100−113, 108а, 98, Крестьянская, 106б, 119−129, 107−111, 114а, 106−116,пер. Крестьянский, 105, Красноволжская, 104а, 106, 114, 120а, 126, 128, Крайняя, 101−123, 108−114, Новочеркасская, 100−106, 101−129, 103а, 124а, 112, Рабочая, 103, 107, Садовая, 110, 114, 106, 122, 118, Смычки, 100−138, 105−111, 107, Тверская, 102, 106, 118, 146, 150а, 154б, 154, 156, 158, 160−167, 159, Тракторная, 100−114, 115.
В Красноармейском районе Волгограда 6 декабря 2023 отключат свет с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Гремяченская, 16, 18, ул. Светлоярская, 46 и 48, 50 (детсад).