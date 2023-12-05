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5 декабря, источник: Коммерсантъ

Трафик на М-4 «Дон» вырос на 10%

Источник: РИА "Новости"
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Интенсивность трафика на трассе М-4 «Дон» превысила 40 тыс. автомобилей в сутки в этом году. По итогам десяти месяцев 2023 года трафик на дороге вырос в среднем на 10% относительно аналогичных периодов 2021—2022 года. Об этом сообщает пресс-служба компании «Автодор».

За последние три года интенсивность движения по М-4 в Ростовской области и Краснодарском крае увеличилась на 15−20%. Наибольший рост заметен по легковому трафику в июле-сентябре 2023 года (+28−36% в сравнении с июлем-сентябрем 2021 года).

Пиковые показатели трафика на М-4 «Дон» в 2023 году были зафиксированы в августе. Интенсивность движения превысила 43,5 тыс. автомобилей в сутки.

В «Автодоре» связывают рост трафика в том числе с открытием новых скоростных участков на трассе М-4 «Дон» в обход Ростова-на-Дону и Краснодара в июне этого года. «Это позволило сократить время в пути к Черному морю еще на два часа», — отмечают в компании.

Кристина Федичкина

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