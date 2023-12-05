5 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
На границе Молдовы закроется на время КПП «Леушены»: Что стало причиной приостановки работы таможни
В указанный период гражданам рекомендуют выбирать другие пункты пересечения границы.
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Пограничная полиция и Таможенная служба информируют граждан о запланированных работах по замене подземных кабелей на КПП «Леушены».
В связи с этим работа пункта пропуска будет приостановлена с 23:30 7 декабря до 03:00 8 декабря.
В указанный период гражданам рекомендуют выбирать другие пункты пересечения границы.