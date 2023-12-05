5 декабря, новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Как снизить сахар в крови без лекарств — врач
Помимо активного образа жизни, положительное влияние на уровень сахара в крови оказывают контроль рациона питания и повышение стрессоустойчивости.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Простой способ снижения сахара в крови рекомендовала врач клиники Кливленда в США, эксперт по диабету Шеннон Кнапп, сообщает РИА Новости.
По ее словам, контролировать уровень сахара помогают небольшие прогулки после еды. Ходьба в течение 2−5 минут после приема пищи способна замедлить рост показателей.
Кнапп объяснила, что физическая активность действует на уровень сахара почти мгновенно. Такая полезная привычка имеет и более долгосрочный эффект — с течением времени она может помочь организму эффективнее использовать инсулин.
Кроме активного образа жизни, положительное влияние на уровень сахара в крови оказывают контроль рациона питания и снижение уровня стресса. Врач подчеркнула, что эти рекомендации особенно полезны диабетикам, даже если они принимают лекарства, регулирующие уровень сахара.