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5 декабря, новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

Как снизить сахар в крови без лекарств — врач

Помимо активного образа жизни, положительное влияние на уровень сахара в крови оказывают контроль рациона питания и повышение стрессоустойчивости.

Источник: Sputnik.uz

Простой способ снижения сахара в крови рекомендовала врач клиники Кливленда в США, эксперт по диабету Шеннон Кнапп, сообщает РИА Новости.

По ее словам, контролировать уровень сахара помогают небольшие прогулки после еды. Ходьба в течение 2−5 минут после приема пищи способна замедлить рост показателей.

Кнапп объяснила, что физическая активность действует на уровень сахара почти мгновенно. Такая полезная привычка имеет и более долгосрочный эффект — с течением времени она может помочь организму эффективнее использовать инсулин.

Кроме активного образа жизни, положительное влияние на уровень сахара в крови оказывают контроль рациона питания и снижение уровня стресса. Врач подчеркнула, что эти рекомендации особенно полезны диабетикам, даже если они принимают лекарства, регулирующие уровень сахара.

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