5 декабря, новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Правительство уточнило вопросы ведения единого реестра имущества
Это регламентировано постановлением Совета Министров от 1 декабря 2023 года № 854.
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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство уточнило вопросы ведения государственного информационного ресурса «Единый реестр имущества». Это регламентировано постановлением Совета Министров от 1 декабря 2023 года № 854, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
В частности, скорректировано положение о порядке формирования и актуализации единого реестра имущества. Изменениями предусмотрено расширение оснований для исключения из реестра в качестве субъектов этого реестра хозобществ без участия государства и без наличия действующего договора ссуды в случае выхода их из состава холдинга; конкретизация сведений, заполняемых ссудодателями и ссудополучателем в отношении имущества, переданного по договору ссуды; введение норм, позволяющих предоставить доступ на внесение сведений в единый реестр имущества и прочее.
Постановление вступает в силу с 6 декабря 2023 года.