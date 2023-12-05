5 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Дождь превратится в снег в полночь: Молдову ждут метель и холода — готовы ли власти к погодным катаклизмам
Прогноз погоды от синоптиков на 6 декабря 2023 года.
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Ну, что, хорошей погоды пока не предвидится. Напротив, нас ждет нестабильная погодка. Расскажем теперь обо всем по порядку.
Погода в ближайшие сутки будет нестабильной, сообщают специалисты Госгидрометцентра. По данным метеорологов, на всей территории страны ожидаются небольшие снегопады, метели и мокрый снег.
«Погода станет нестабильной из-за атмосферного фронта, который пересечет территорию Республики Молдова. Небо будет облачным. Ночью и частично днем выпадут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега», — сообщает Гидрометеослужба.
Ночью нам прогнозируют ноль — плюс один градус, утром тоже будет очень холодно и до одного градуса со знаком «плюс». Уже идет дождь, который после полуночи превратится в снег.
Днем ожидается до 1−3 градусов тепла, а вечером будет около ноля.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 5−6 метров в секунду, а относительная влажность — 70%.
Интересует лишь один вопрос — будут ли наши власти готовы к очередным природным катаклизмам?