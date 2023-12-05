Главное
Спецоперация на Украине
5 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Дождь превратится в снег в полночь: Молдову ждут метель и холода — готовы ли власти к погодным катаклизмам

Прогноз погоды от синоптиков на 6 декабря 2023 года.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

Ну, что, хорошей погоды пока не предвидится. Напротив, нас ждет нестабильная погодка. Расскажем теперь обо всем по порядку.

Погода в ближайшие сутки будет нестабильной, сообщают специалисты Госгидрометцентра. По данным метеорологов, на всей территории страны ожидаются небольшие снегопады, метели и мокрый снег.

«Погода станет нестабильной из-за атмосферного фронта, который пересечет территорию Республики Молдова. Небо будет облачным. Ночью и частично днем выпадут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега», — сообщает Гидрометеослужба.

Ночью нам прогнозируют ноль — плюс один градус, утром тоже будет очень холодно и до одного градуса со знаком «плюс». Уже идет дождь, который после полуночи превратится в снег.

Днем ожидается до 1−3 градусов тепла, а вечером будет около ноля.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 5−6 метров в секунду, а относительная влажность — 70%.

Интересует лишь один вопрос — будут ли наши власти готовы к очередным природным катаклизмам?

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 7 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Зеленский осознал свою главную ложь о Донбассе : он грозил этим 9 лет
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта