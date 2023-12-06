6 декабря, источник: Комсомольская правда
Жителям Кубани напомнили о запрете на съемку работы системы ПВО и беспилотников
Оперштаб Краснодарского края публиковал рекомендации для жителей, ставших свидетелями работы системы ПВО.
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Власти Краснодарского края рассказали об ответственности, которая может последовать вслед за съемкой и публикацией кадров работы системы противовоздушной обороны. Подобные записи могут не только раскрыть позиции российских Вооруженных сил, но и привести к повторным атакам.
«Запрещено выкладывать фотографии и видеозаписи воздушных целей и работы систем ПВО в мессенджеры и соцсети, особенно с привязкой к местности. К привязке относят характерные ориентиры — естественные (горы, реки, леса) и искусственные (дом, здание, мост). При обнаружении публикаций в соцсетях и мессенджерах не отвечать на уточняющие вопросы в комментариях. Так противник “привязывает” фото или видео к конкретному месту и определяет позиции ПВО», — отметили в Оперштабе Краснодарского края.
Также Оперативный штаб Кубани опубликовал рекомендации для очевидцев полета или поражения беспилотников системой ПВО. В таком случае жителям региона стоит набрать на телефоне 112 и сообщить диспетчеру службы направление и ориентиры пролета. Видеозаписи с движением объекта можно передавать только правоохранительным органам.