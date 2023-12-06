6 декабря, источник: PrimaMedia.ru
«Моментально летит штраф»: жителей Владивостока предупредили о жестком нарушении
Подробностями поделились в социальных сетях.
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Жителей Владивостока будут наказывать штрафом за одно действие. Подробностями поделились в тг-канале «Svodka25» (18+).
Спасатели напоминают, что будут штрафовать людей за выход на неокрепший лед.
Несмотря на случающиеся трагедии, рыбаки не останавливаются и все равно идут добывать свежую рыбу на тонкий лед.