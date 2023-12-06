6 декабря, источник: PrimaMedia.ru
Уже скоро: в расписание электричек в Приморье вводятся важные изменения
Нововведения позволят добираться до мест назначения без опозданий.
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Новые рейсы и остановки появятся у электричек в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства. Нововведения вступят в силу уже в декабре 2023 года. Такое решение приняли в министерстве транспорта и дорожного хозяйства совместно с компанией-перевозчиком АО «Экспресс Приморья».
С 10 декабря электрички, следующие по маршруту «Владивосток — аэропорт Кневичи — Владивосток», будут ежедневно курсировать по расписанию:
— от станции «Владивосток» экспресс будет отправляться в 10.25, а прибывать в аэропорт в 11.20. В обратную сторону электропоезд будет уходить в 13.00, прибывать на станцию «Владивосток» — в 13.55.
С 10 декабря у скорых поездов № 7201/7202 «Аэропорт Кневичи — Владивосток», № 7111/7112 «Владивосток — Аэропорт Кневичи» появятся дополнительные точки для остановки — на Седанке, Океанской и Садгороде. Также составность этих поездов увеличится до шести вагонов.
С 10 декабря 2023 года электропоезд № 6008 «Ружино — Владивосток» перестанет останавливаться на станции «Сахзавод».
С 11 декабря приморцы смогут без пробок добираться от станции «Владивосток» до мыса Чуркин по расписанию:
— отправление от станции «Владивосток» — в 9.35, прибытие на станцию «Мыс Чуркин» — в 10.06. В обратном направлении электропоезд будет отправляться в 10.39, а прибывать в 11.07.
Планируется, что новые маршруты помогут и обычным пассажирам, и туристам четче планировать время, чтобы добраться до места назначения без опозданий.