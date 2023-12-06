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6 декабря, источник: АиФ Хабаровск

В Хабаровский край придет циклон со снегом и метелью

На дорогах возможен снежный накат.

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Источник: Аргументы и факты

8 декабря в северные и центральные района Хабаровского края придет циклон со снегом и метелью, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Так, на территории Охотского района прогнозируется сильный снег с метелью. Ветер усилится до 18−23 м/с, порывами до 24−29 м/с.

На территории Советско-Гаванского, Ванинского, Николаевского, Ульчского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского районов 7 и 8 декабря ожидается снег, усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

На дорогах возможен снежный накат.

Возможны аварии на ТЭК и ЖКХ. Повышается риск возникновения ДТП. Возможна приостановка движения на паромной переправе «Ванино-Холмск», а также ограничения в работе авиационного транспорта и обледенение морских судов. Существует риск обрушения слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих конструкций, рекламных конструкций, падения старых деревьев.

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