6 декабря, источник: PrimaMedia.ru
Снег с дождем вторгнется во Владивосток сегодня — часы
Серьезное похолодание уже идет на город и край.
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Снег с дождем вторгнется во Владивосток сегодня, 6 декабря. На метеорологическом портале Gismeteo названы точные часы удара.
По прогнозу, в среду вечером на столицу ДФО обрушатся осадки в виде мокрого снега. Однако окажутся они не сильно интенсивными. Так удар предполагается с 22:00 часов и до утра четверга. Самый пик придется на 01:00 ночи.
Температура воздуха в ночное время со среды на четверг будет держаться на отметке от +2 до −1 градуса.
Отметим, что в четверг с самого утра на город также обрушится сильный ветер. А серьезное похолодание во Владивосток придет уже с 10 декабря, к чему следует горожанам подготовиться.