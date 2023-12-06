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6 декабря, источник: PrimaMedia.ru

Снег с дождем вторгнется во Владивосток сегодня — часы

Серьезное похолодание уже идет на город и край.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°
Источник: PrimaMedia.ru

Снег с дождем вторгнется во Владивосток сегодня, 6 декабря. На метеорологическом портале Gismeteo названы точные часы удара.

По прогнозу, в среду вечером на столицу ДФО обрушатся осадки в виде мокрого снега. Однако окажутся они не сильно интенсивными. Так удар предполагается с 22:00 часов и до утра четверга. Самый пик придется на 01:00 ночи.

Температура воздуха в ночное время со среды на четверг будет держаться на отметке от +2 до −1 градуса.

Отметим, что в четверг с самого утра на город также обрушится сильный ветер. А серьезное похолодание во Владивосток придет уже с 10 декабря, к чему следует горожанам подготовиться.

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