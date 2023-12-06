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6 декабря, источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске 6 декабря ожидается до −20 градусов днем

6 декабря в городе ожидается мороз и ветер.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°
Источник: РИА "Новости"

Красноярцев предупредили, что 6 декабря ожидается облачность с прояснениями, днем будет идти снег, ночью в том числе, сообщает погоду Среднесибирское УГМС. Также будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4−9 метров в секунду. Порывы могут достигнуть 12 метров в секунду.

Температура воздуха в Красноярске значительно понизится. Так, днем она достигнет −20 градусов, а также −23 градуса ночью.

Ожидается гололедица, поэтому автомобилистов просят быть осторожнее.

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