6 декабря, источник: МК.RU Красноярск
В Красноярске 6 декабря ожидается до −20 градусов днем
6 декабря в городе ожидается мороз и ветер.
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Красноярцев предупредили, что 6 декабря ожидается облачность с прояснениями, днем будет идти снег, ночью в том числе, сообщает погоду Среднесибирское УГМС. Также будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4−9 метров в секунду. Порывы могут достигнуть 12 метров в секунду.
Температура воздуха в Красноярске значительно понизится. Так, днем она достигнет −20 градусов, а также −23 градуса ночью.
Ожидается гололедица, поэтому автомобилистов просят быть осторожнее.