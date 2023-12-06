6 декабря, источник: МК.RU Хабаровск
Ледовые катки в Хабаровске 2024 — расписание, стоимость проката
Атмосферу Нового 2024 года приносит не только украшенная елка, но и каток.
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В Хабаровске их несколько. Самый популярный — большой каток на набережной города. Самая крупная и украшенная ледяная площадка притягивает к себе тысячи людей. Катание здесь совершенно бесплатное. Откроется каток совсем скоро — 16 декабря. В этом году его начали заливать 28 ноября.
Традиционно пройдут конкурсы и розыгрыши призов, перед гостями выступят творческие коллективы, а также спортивные локации. Зимой будут проводиться бесплатные мастер-классы по фигурному катанию.
Прокат коньков по стоимости не изменился и приобрести их можно все также за 250 рублей в час. Заточка коньков — 200 рублей. Камера хранения стоит 100 рублей.
Расписание работы:
Стадион «Нефтяник»
Расписание работы: каток на стадионе «Нефтяник» работает по выходным дням с 14:00 до 22:00.
Стоимость билетов: Входной билет для взрослых стоит — 150 рублей, детский — 50 рублей. Прокат коньков — 150 рублей.
Телефон:
Адрес: улица Орджоникидзе, 14.
Каток на стадионе «Заря»
Расписание работы: каток открыт со среды по воскресенье.
Стоимость билетов: взрослый — 150 рублей, детский — 50 рублей. Прокат коньков 150 рублей.
Телефон:
Адрес: улица Гагарина, 13Б — Воровского, 17.
Стадион «Юность»
Расписание работы: в первом микрорайоне каток работает по будням, кроме четверга, с 18.00 до 21.00, а в выходные с 15.00 до 21.00. Вход платный. Детям — 50 рублей, взрослым — 150. Есть прокат коньков — 150 рублей в час.
Телефон: 36−79−08.
Адрес: улица Королева, 4 Г.
Каток туристического комплекса «Заимка»
Расписание работы: круглосуточно.
Стоимость билетов: вход на территорию — 100 рублей. Зимний городок (каток, тюбы, горка) безлимитный прокат 500 рублей в день на человека, дети до трех лет бесплатно. Прокат — 300 рублей час.
Телефон:
Адрес: улица Мостовая, 22.
Стадион «Динамо»
Расписание работы: Будни с 14:00 до 22:00, в выходные с 12:00 до 22:00. Стоимость билетов: входной билет для взрослых — 200 рублей, детям — 150 рублей, дети до пяти лет — бесплатно. По времени ограничений нет. Прокат коньков — 200 рублей плюс залог (документ, телефон или деньги). Заточка коньков обойдется в 200 рублей.
Телефон: 8 962−501−94−00.
Адрес: улица Карла Маркса, 62.
Крытые катки Хабаровска
«Платинум Арена»
Расписание работы: уточняйте заранее, зависит от проводимых в комплексе мероприятий.
Стоимость билетов: взрослый — 250 рублей в час, детский (до 10 лет) — 200 рублей. Прокат коньков — 150 рублей для всех. Заточка коньков: 100 рублей.
Телефон для справок:
Адрес: улица Дикопольцева, 12.
Арена «Ерофей»
Каток работает по выходным. Расписание уточняйте по телефону или на сайте арены. Билеты приобретаются заранее (за два дня до сеанса) в кассах арены «Ерофей», часы работы касс с 11:00 до 20:00 ежедневно.
Стоимость билетов: взрослый — 270 рублей в час, детский (до 12 лет) — 180 рублей. Заточка от 200 рублей. Прокат коньков 120 рублей.
Телефон:
Адрес: улица Павла Леонтьевича Морозова, 83.
Разумеется, помимо платных, ледовые катки в Хабаровске 2022 зальют и во дворах, и в хоккейных коробках. Так что все желающие найдут каток себе по душе. Главное перед выходом на лед разогреть мышцы рук и ног, чтобы не получить растяжение. Этому правилу следуют даже профессиональные спортсмены. Разминаться нужно всего несколько минут, что уменьшит вероятность травмирования.
А еще фигуристы советуют проверять шнуровку: в районе мыска и щиколотки она должна быть немного слабее, а в области голени накрепко затянута. Правильно зашнурованные коньки плотно прилегают к ноге и хорошо держат голеностоп. Если вы только-только встали на лед, не бойтесь упасть, каждая новая попытка увеличит шанс к успеху, и вы будете кататься словно профи.