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6 декабря, источник: АиФ Владивосток

В Приморье отстранили начальницу ИК-10 за насилие над арестантками

Заключенных насильно обрили, несмотря на отсутствие эпидемии педикулеза.

Источник: Аргументы и факты

Полковник внутренней службы Оксана Грицкова, начальник женской колонии № 10 в посёлке Горное Михайловского района Приморского края, была отстранена от должности в связи с насильственным действия над заключёнными. Кроме того, в результате обнаружения телесных повреждений у двух осужденных материалы проверки были направлены для принятия процессуальных решений.

Женщинам с длинными волосами массово навязывали стрижку налысо, не учитывая их воли, по предлогу наличия вшей в колонии. Это исправительное учреждение является единственной женской колонией в Приморском крае, где отбывают наказание около 700 женщин со всего Дальнего Востока.

Кроме того, женщины, включая тех, у кого диагностирован онкологический заболевание или ВИЧ, не получают должного лечения. В помещениях колонии холодно, и женщины замерзают. При этом выдаваемая одежда не соответствует размеру и сезону. Заключённые не могут утолить жажду, так как бак с питьевой водой часто оказывается пустым, и приходится пить воду из-под крана. Холодная вода не всегда доступна, а горячей вовсе нет.

Туалетов недостаточно, и заключённым приходится ходить на улицу группами по пять человек. Члены Общественного наблюдательного комитета считают, что все эти факторы являются ущемлением человеческого достоинства.

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