6 декабря, источник: МК.RU Красноярск
Красноярец не сделал предложение своей девушке в финале шоу «Дом отдыха Ягодка»
Финальный выпуск вышел на экранах страны 5 декабря.
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Финальный выпуск вышел на экранах страны 5 декабря.
Житель Красноярска Роман Безверхий прошел в финал вместе с Юлией Брянцевой, но отказался делать избраннице предложение на церемонии. Мужчина, несмотря на то что видит продолжение отношений за проектом, посчитал, что кольцо — слишком серьезный шаг. Он пригласил свою девушку в Красноярск, чтобы попробовать пожить вместе и понять, смогут ли они быть вместе.
В финальном выпуске мужчина признался, что ему нравится Юлия за ее красоту и заботу. Также ему нравится тактильность.
Роман Безверхий родом из Красноярска, по профессии психолог. Был в браке 12 лет, недавно развелся.
Опубликовано интервью с Романом, в котором он рассказал, вместе ли они с Юлией.