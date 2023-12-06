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6 декабря, источник: МК.RU Красноярск

Красноярец не сделал предложение своей девушке в финале шоу «Дом отдыха Ягодка»

Финальный выпуск вышел на экранах страны 5 декабря.

Финальный выпуск вышел на экранах страны 5 декабря.

Житель Красноярска Роман Безверхий прошел в финал вместе с Юлией Брянцевой, но отказался делать избраннице предложение на церемонии. Мужчина, несмотря на то что видит продолжение отношений за проектом, посчитал, что кольцо — слишком серьезный шаг. Он пригласил свою девушку в Красноярск, чтобы попробовать пожить вместе и понять, смогут ли они быть вместе.

В финальном выпуске мужчина признался, что ему нравится Юлия за ее красоту и заботу. Также ему нравится тактильность.

Роман Безверхий родом из Красноярска, по профессии психолог. Был в браке 12 лет, недавно развелся.

Опубликовано интервью с Романом, в котором он рассказал, вместе ли они с Юлией.

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