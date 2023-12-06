6 декабря, источник: Primgazeta.ru
Золотые руки спасают бойцов СВО
Олег Кожемяко вручил новое оборудование приморским волонтерам.
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Добровольцы всероссийского движения «Золотые руки ангела» трудятся на благо фронта уже больше года. Расположились они на базе автономной некоммерческой организации «Центр профессионального шитья» в столице Приморья.
В День волонтера, 5 декабря, губернатор края Олег Кожемяко посетил производственную площадку и передал общественникам специальное оборудование.
Экскурсию по центру для главы региона провела координатор всероссийского общественного движения «Золотые руки ангела» в Приморье Ольга Овсянникова. Олег Кожемяко отметил, что краевое правительство всегда готово поддержать такие важные начинания.
— Огромное спасибо за то, что вы делаете, — это десятки спасенных жизней, вы даете уверенность бойцам, которые находятся за девять тысяч километров от родного края, в том, что люди их помнят, делают все возможное, чтобы помочь ребятам, чтобы передать частицу своей души. Мы сегодня уже передали некоторое имущество: несколько «Уралов» для нашей 83-й отдельной бригады, для 5-й армии передали винтовки, рации. Готовимся к Новому году передать посылки новогодние, подарки. Такая забота дорога тем, что мы не разделяем фронт и тыл, выступаем единым составом, приближая победу, — подчеркнул губернатор Приморья.
Кроме того, глава региона поздравил добровольцев с Всемирным днем волонтера, сделав запись на доске учета отправленных на фронт изделий: «Ваши добрые и умелые руки и сердца — залог нашей Победы! Большое вам спасибо за ваш вклад и веру в Победу».
Напомним, волонтерское движение «Золотые руки ангела» и Центр профессионального шитья отправили на фронт уже свыше семи тысяч единиц продукции. Это тактические носилки, подсумки, эвакуационные тросы и маскировочные сети.