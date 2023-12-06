6 декабря, новости Казахстана, источник: Zakon.kz
В Алматы планируют реконструкцию цирка, зоопарка и театра
Алматинский цирк, зоопарк и ТЮЗ им. Н. САЦ ожидает реконструкция, сообщает Zakon.kz.
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Об этом рассказал на брифинге РСК заместитель акима города Арман Кырыкбаев.
В городе планируют открыть 20 библиотек, музейный комплекс «Райымбек батыр», центр сакской культуры на базе археологического парка «Боралдайские сакские курганы, молодежный театр “Жаңа ғасыр”.
Также будет проведена реставрация и обновление экспозиций в нескольких музеях.
В Алатауском, Наурызбайском, Жетысуском и Турксибском районах откроются новые библиотеки в формате коворкинг-центров. Для этого выкупят 5 помещений.
До конца года планируется модернизация двух библиотек, после чего показатель обновленных библиотек составит 90%.