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6 декабря, новости Казахстана, источник: Zakon.kz

В Алматы планируют реконструкцию цирка, зоопарка и театра

Алматинский цирк, зоопарк и ТЮЗ им. Н. САЦ ожидает реконструкция, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом рассказал на брифинге РСК заместитель акима города Арман Кырыкбаев.

В городе планируют открыть 20 библиотек, музейный комплекс «Райымбек батыр», центр сакской культуры на базе археологического парка «Боралдайские сакские курганы, молодежный театр “Жаңа ғасыр”.

Также будет проведена реставрация и обновление экспозиций в нескольких музеях.

В Алатауском, Наурызбайском, Жетысуском и Турксибском районах откроются новые библиотеки в формате коворкинг-центров. Для этого выкупят 5 помещений.

До конца года планируется модернизация двух библиотек, после чего показатель обновленных библиотек составит 90%.

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