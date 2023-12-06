6 декабря, источник: PrimaMedia.ru
Владивостокцы смогут купить билет в Благовещенск дешевле трёх тысяч рублей
В декабре и январе цену на проезд снизят.
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В новогодние праздники совершить путешествие на поезде из Владивостока в Благовещенск станет дешевле, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
В краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства заявили, что в декабре и январе цена билета на поезд № 27/28 сообщением «Владивосток — Благовещенск» будет начинаться от 2982,2 рубля. Отмечается, что в стоимость билета не включены постельное бельё и сервисные услуги.
Кроме того, в ведомстве предоставили информацию о графике движения. Из Владивостока поезд будет отправляться в 16.23 и прибывать в столицу Амурской области на следующий день в 19.20. В обратном направлении, из Благовещенска, поезд будет отправляться в 06.54 и прибывать во Владивосток на следующий день в 12.22.
Отметим, что поезд № 27/28 «Владивосток — Благовещенск» был назначен совсем недавно из-за повышенного спроса на данное направление. Первый рейс из Владивостока он совершит 17 декабря, а из Благовещенска — 19 декабря. Поезд будет курсировать через день.