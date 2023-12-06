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6 декабря, источник: Хабаровский край сегодня

«Аврора» открыла продажу субсидированных билетов на 2024 год Хабаровск-Николаевск

Стоимость их остается прежней — 4500 рублей.

Источник: Администрация Николаевского района

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу льготных билетов по маршруту Николаевск-на — Амуре — Хабаровск на 2024 год, стоимость билета — 4500 рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В 2018 году правительство России утвердило перечень 57 маршрутов воздушных перевозок, на которые пассажиры могли приобретать билеты по субсидированным тарифам.

Президент России Владимир Владимирович Путин поручил правительству России в приоритетном порядке рассматривать вопросы увеличения субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке.

— Благодаря этому жители Николаевского района, три года подряд могли использовать по четыре субсидированных билета в год, — сообщил глава Николаевского района Анатолий Леонов. — Стоимость их остается прежней. С 1 января также открывается продажа льготных билетов по молодежной программе и для пенсионеров. Количество этих билетов на каждый рейс прежнее — пять.

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