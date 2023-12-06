6 декабря, источник: AmurMedia.ru
Восьмиметровый Гулливер скоро займёт свой пост в хабаровском парке «Динамо»
Сейчас сказочный великан пока ещё находится в разобранном состоянии, но уже к 12 декабря предстанет перед горожанами.
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В канун каждого Нового года хабаровские художники реанимируют сказочного великана. Первые проблемы у Гулливера начинаются ещё в зимний период, когда некоторые несознательные граждане наносят фигуре исполина повреждения. В основном страдает нижняя часть фигуры — ноги и башмаки, до верха дотянуться практически невозможно. Образовывавшиеся пробоины перед праздниками необходимо подлатать, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Генеральный директор ООО «Хабаровские художественно-промышленные мастерские» Александр Старцев рассказал, что ежегодно мастера заклеивают форму, проклеивают стекловолокном, далее грунтуют, чтобы никаких пятен на наружной поверхности не появлялось. И только потом красят и покрывают специальным составом.
«Красим Гулливера всегда яркими красками: камзол — зелёной, а штаны — голубой, так как раньше английские моряки носили форму таких цветов. На огромную фигуру уходят десятки литров состава», — отметил Александр Старцев.
Сейчас Гулливер пока ещё находится в разобранном состоянии. Великан состоит из двух частей. Нижняя — находится в цехе и уже почти готова. Верхняя — стоит на улице в ожидании реставраторов. После наведения лоска их поочерёдно отвезут в парк и смонтируют на месте. Свой пост Гулливер займёт к 12 декабря.
«Хотелось в этом году поиграть с расположением нашего гиганта, но в итоге решили не отходить от традиций: поставим его также на центральной аллее парка. У подножия великана будет находиться детский ледовый лабиринт. В другом месте его поставить невозможно: за деревьями прятать его нецелесообразно, а сразу за входом или в боковых аллеях у нас висит гирлянда “Звёздное небо” — высокой фигуре Гулливера там не место», — сообщил директор городского парка отдыха Артём Оспанов.
Отметим, в этом году в парке «Динамо» появился ещё один Гулливер. Как рассказал Артём Оспанов, один из предпринимателей установил новую точку питания, рядом с которой поставил уменьшенную копию знаменитой фигуры.