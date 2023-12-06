6 декабря, источник: dostup1.ru
Столбики термометров в Челябинске к вечеру понизятся до минус 25
Столбики термометров в Челябинске к вечеру понизятся до минус 25 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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В 6.30 утра в центре города минус 17, влажность воздуха 80%, ветер северный 2 м/с, атмосферное давление 740 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.
Днем синоптики ожидают минус 16−18, будет облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер северо-западный, северный 3−8 м/с. Следующей ночью прогнозируется до минус 31.
В Челябинской области сегодня минус 15−20, на юге — до 11, облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах — умеренный, метели, на дорогах гололедица, кое-где порывы ветра до 13 м/с.
Ранее сообщалось, что с 6 по 7 декабря ожидается резкое снижение температуры воздуха — с минус 4−9 до минус 28−33, в низких частях рельефа — до минус 40 градуса.
«6 декабря местами, с 7 по 11 — в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более», — говорится в комментарии Челябинского ЦГМС.
Добавим, информация об отмене занятий в школах в среду не поступала.