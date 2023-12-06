Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии ожидаются морозы до −33°

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие два дня.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня, 6 декабря, в Башкирии ожидается небольшой снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит −11,-16°.

Завтра, 7 декабря, существенных осадков не прогнозируется. Ветер северный умеренный. Температура воздуха в северной половине ночью −28,-33°, днем −21,-26°; в южной половине ночью −20,-25°, днем −15,-20°.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Радий Хабиров: «Для меня Мустай Карим был учителем»
СК Башкирии обжалует решение прокуратуры по делу медсестры, которая вколола 1,5-месячному младенцу просроченное лекарство
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта