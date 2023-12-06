6 декабря, источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Башкирии ожидаются морозы до −33°
Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие два дня.
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Сегодня, 6 декабря, в Башкирии ожидается небольшой снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит −11,-16°.
Завтра, 7 декабря, существенных осадков не прогнозируется. Ветер северный умеренный. Температура воздуха в северной половине ночью −28,-33°, днем −21,-26°; в южной половине ночью −20,-25°, днем −15,-20°.