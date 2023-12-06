6 декабря, источник: МК.RU Иркутск
Магия огня и металла: депутат иркутской думы представил народу кузнецов
В Иркутске состоялся кузнечный фестиваль, где горожане могли собственноручно приобщиться к магии огня и металла.
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В микрорайоне Солнечном прошел фестиваль кузнечного мастерства, в котором приняли участие кузнецы из Иркутской области и Бурятии. До пандемии фестиваль кузнецов в Иркутске проводился три раза. Потом была долгая пауза, но сейчас он вновь возобновился.
-Термины «семья» и «человек труда» порой забываются, а нам насаждаются другие ценности, которые и ценностями-то назвать нельзя. Сегодня мы подчеркиваем, что семья и дети, и люди труда являются основой любого общества и экономики любой страны. Большой поклон кузнецам за их труд, их профессию, — сказал Алексей Вепрев, депутат от 14-го избирательного округа, на территории которого и состоялся праздник.
-Я уже 40 лет живу в Иркутске и считаю его родным городом. Сегодня здесь собрались одни из лучших кузнецов России. Академики, члены Союза кузнецов России, художники. И за очень короткий срок, который нам был предоставлен, мы практически днем и ночью делали эти работы. Вам судить, как мы это сделали, но старались, чтобы это было хорошо, красиво, — говорит Валерий Кондратьев, председатель Иркутского отделения Союза кузнецов России.
— Когда я был маленьким пацаном, мы жили в Казахстане, в городе Темиртау. С другими ребятишками я ходили на металлосвалку на окраину города и всегда приносил домой какую-нибудь железяку. Сегодня у меня больше 100 инструментов, и ни один из них не продается в магазинах — все сделано под себя. Живу и работаю я сегодня в Ангарске. И хочу сказать, что профессия кузнеца очень востребована. Но сейчас я начал заниматься малой пластикой, делаю сувенирную продукцию и творческие вещи, а до этого делал заборы, ворота, лестницы, козырьки и многое другое. Молодежь, к сожалению, не идет в профессию. Через мою мастерскую в Ангарске за 23 года прошло больше 100 человек, и только один не зря зашел, правильно постучал в нужные двери. В профессии остаются только те, у кого эта работа — в сердце. Профессия наша ветшает, конечно. В Санкт-Петербурге был лет 20 назад, и Владимир Маркин, знаменитый кузнец, сказал, что на всю область примерно человек 30−40, я остолбенел от этой цифры. Впрочем, мастера любого дела сейчас большая редкость, — рассказывает Виктор Сливка, член Союза кузнецов России, академик Кузнечной академии им. профессора А. И. Зимина.
Для гостей праздника была подготовлена творческая программа на сцене от ведущих коллективов Иркутска. Любой желающий мог отчеканить монету на память, а также почувствовать себя кузнецом. Завершился праздник реконструкцией боя эпохи Древней Руси и огненным шоу.
А вот выбрать победителя не удалось — все были хороши. Поэтому все кузнецы получили дипломы и денежные награды.