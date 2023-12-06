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6 декабря, источник: АиФ Красноярск

Утро в Красноярске из-за снегопада началось с 8-балльных пробок

Пробки в Красноярске утром 6 декабря достигали 8−9 баллов.

Источник: Аргументы и факты

С утра Красноярск встал в 8-балльные пробки. Причиной этого стал ночной снегопад.

Так по состоянию на 8:30 утра пробки по Яндекс-картам показывали 8−9 баллов. Сложности отмечались на Партизана Железняка, Свободном, Калинина и некоторых других улицах.

По состоянию на 9:30 пробки снизились до 7 баллов. Сложности с проездом по-прежнему на Партизана Железняка, Красрабе в сторону Предмостной площади, Свердловской, Калинина, 2-й Брянской, а также на улицах Глинки, 26 Бакинских комиссаров и некоторых других.

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