На Новый год Омск и область накроют две магнитные бури подряд

Согласно прогнозу по состоянию на среду, 6 декабря 2023 года, главные новогодние дни — 31 декабря 2023 года и 1 января 2024 года — омичей будут сопровождать магнитные бури уровня G1 (слабые бури). На 2 января специалисты предвещают возбужденную магнитную атмосферу.
При этом до новогодних выходных Омскую область предварительно ждут еще три магнитные бури — по прогнозу астрономов, они произойдут 18, 19 и 22 декабря 2023 года.
Добавим, согласно открытым данным, в период магнитной бури метеозависимые люди могут столкнуться с различными «неудобствами» — от недомогания до обострения хронических заболеваний.