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6 декабря, источник: СуперОмск

На Новый год Омск и область накроют две магнитные бури подряд

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ дали предварительный прогноз магнитных бурь для Омска и области до конца 2023 года, и также на первые дни января.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°

Согласно прогнозу по состоянию на среду, 6 декабря 2023 года, главные новогодние дни — 31 декабря 2023 года и 1 января 2024 года — омичей будут сопровождать магнитные бури уровня G1 (слабые бури). На 2 января специалисты предвещают возбужденную магнитную атмосферу.

При этом до новогодних выходных Омскую область предварительно ждут еще три магнитные бури — по прогнозу астрономов, они произойдут 18, 19 и 22 декабря 2023 года.

Добавим, согласно открытым данным, в период магнитной бури метеозависимые люди могут столкнуться с различными «неудобствами» — от недомогания до обострения хронических заболеваний.

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