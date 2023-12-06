6 декабря, источник: Комсомольская правда
До конца декабря Новосибирск накроют четыре магнитные бури
Они будут классифицироваться как слабые.
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Как минимум четыре магнитные бури обрушатся на Новосибирск до конца декабря. Прогноз опубликован на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Так, 12 декабря магнитосфера будет возбужденной. Однако возмущения геомагнитного поля не «дотянут» до уровня магнитной бури.
Магнитная буря ожидается два дня подряд — 18 и 19 декабря. Она достигнет уровня G1, то есть будет слабой.
Еще одну слабую магнитную бурю прогнозируют 22 декабря. На следующий день будут фиксироваться ее отголоски, то есть возбужденная магнитосфера.
И, наконец, последняя магнитная буря в этом месяце выпадет на 31 декабря. Она тоже будет слабой.