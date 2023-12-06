6 декабря, источник: АиФ Кузбасc
В Новокузнецке для старших улиц в частнике и их детей установили льготы
Меры поддержки пока не касаются председателей комитетов в многоквартирном доме.
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Депутаты Новокузнецка установили льготы для старших улиц в частном секторе и их несовершеннолетних детей.
Так, старшие улиц смогу бесплатно ездить в общественном городском транспорте. Для детей снизили оплату в детском саде на 20%, предоставили первоочередной порядок зачисления на «продлёнку» и право бесплатно посещать занятия в муниципальных образовательных организациях Новокузнецка.
Жители тем временем уточнили, почему меры поддержки не ввели для председателей улиц многоквартирных домов.
«В отличие от труда председателей МКД работа председателей уличных комитетов в частном секторе не оплачивается. Меры поддержки именно такие приняты с учётом возрастного состава старших улиц. А ещё — с целью привлечь к этой общественной деятельности молодых горожан», — объяснили депутаты.