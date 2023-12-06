Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке для старших улиц в частнике и их детей установили льготы

Меры поддержки пока не касаются председателей комитетов в многоквартирном доме.

Депутаты Новокузнецка установили льготы для старших улиц в частном секторе и их несовершеннолетних детей.

Так, старшие улиц смогу бесплатно ездить в общественном городском транспорте. Для детей снизили оплату в детском саде на 20%, предоставили первоочередной порядок зачисления на «продлёнку» и право бесплатно посещать занятия в муниципальных образовательных организациях Новокузнецка.

Жители тем временем уточнили, почему меры поддержки не ввели для председателей улиц многоквартирных домов.

«В отличие от труда председателей МКД работа председателей уличных комитетов в частном секторе не оплачивается. Меры поддержки именно такие приняты с учётом возрастного состава старших улиц. А ещё — с целью привлечь к этой общественной деятельности молодых горожан», — объяснили депутаты.

 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта