6 декабря, источник: Комсомольская правда
Льготные программы авиаперелетов продлят в Хабаровском крае в 2024 году
Пенсионеры, молодежь и люди с инвалидностью смогут приобрести билеты за полцены.
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В Хабаровском крае сохранят льготные авиаперелеты для некоторых жителей. Билеты за половину цены будут доступны для лиц пенсионного возраста, а также для молодежи в возрасте от 12 до 23 лет и инвалидов. Теперь льгота будет действовать в течение всего года, а не ограничится пяти месяцами, как ранее, до 2023-го.
Воспользоваться предложением смогут жители шести районов: Аяно-Майского, Охотского, Николаевского, Ульчского, Тугуро-Чумиканского и имени П. Осипенко. Теперь они смогут совершить четыре перелета в год по фиксированному тарифу: 4,5 тысячи рублей для взрослых пассажиров и три тысячи рублей для детей в возрасте 2−12 лет.
— Теперь они могут покупать билеты на все направления авиамаршрутной сети «ХабАвиа», а не ограничиваться только полетами в населенный пункт, где они зарегистрированы по месту жительства, — рассказали в АО «Хабаровские авиалинии».
Авиакомпания уже утвердила свою полетную программу на 2024 год, которую уже согласовала с краевым министерством транспорта и дорожного хозяйства. Был подписан договор на выполнение 1327 субсидируемых рейсов.